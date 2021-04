Il y a quinze jours à Imola, Lewis Hamilton a réalisé une remontée impressionnante en passant de la neuvième à la deuxième place après sa sortie dans le bac à gravier. Une performance qui a permis au Britannique de repartir avec un tout petit point d’avance au championnat sur Max Verstappen, vainqueur du grand-prix. Le pilote Red Bull (parti 3è), qui a pris la tête de la course dès la première chicane, a clairement prouvé qu’il comptait bien jouer le titre cette année. Mais ce duel intense n’est pas pour déplaire au septuple champion du monde



"Les gens ne la savent peut-être pas, mais nous avons tous débuté en karting. Et là, vous vous battez constamment roue contre roue, kart contre kart. Et puis au fur et à mesure des catégories et à présent en F1, vous rencontrez de moins en moins ce genre de bagarres. Donc quand vous retrouvez ces batailles comme celle du départ à Imola, c’est le plus enivrant. C’est pour cela qu’on fait ce sport."



En prenant les commandes du GP de manière musclée, Verstappen a également montré au pilote Mercedes jusqu’où il était prêt à aller pour mettre fin à l’hégémonie Mercedes, mais pas de quoi changer l’approche de Lewis Hamilton.

"Ca ne change rien pour moi. C’était une manœuvre musclée, mais correcte. J’aurais fait exactement la même chose. Après chacun de ces duels, j’en apprends encore un peu plus sur Max et ce qui est sûr c’est que cela pose les bases d’une belle bagarre. De mon côté je continue à énormément travailler pour garder mon niveau et garder mes sensations dans la voiture. C’est très motivant et c’est juste dingue de se dire qu’il reste 21 courses."