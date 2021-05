F1 Portugal : Hamilton écoeure Verstappen et Bottas après un début de course palpitant

Ce dimanche, troisième manche de la saison 2021 de Formule 1 sur le circuit de Portimao, au Portugal.

Auteur de la pole position, Valtteri Bottas (Mercedes) ne se laisse pas perturber au départ, le Finlandais devançant Lewis Hamilton et Max Verstappen. La voiture de sécurité effectue son apparition dès l’entame du deuxième tour après l’accrochage entre les équipiers Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen, contraint à l’abandon.

A la relance, Verstappen surgit et croque Hamilton au premier virage. Le Britannique est surpris et réagit quelques tours plus tard, rendant au Néerlandais la monnaie de sa pièce… au même endroit du circuit. Le champion en titre a trouvé son rythme de croisière. Il creuse l’écart par rapport à Verstappen et revient sur le leader Bottas. La première offensive est la bonne, Hamilton prend la tête au 20e tour.

Bottas parvient à contenir Verstappen, mais le récent vainqueur à Imola, en Italie, déborde le Finlandais à la faveur du ravitaillement à la mi-course. Au 51e tour, le leader Sergio Perez (Red Bull), qui n’est pas encore repassé par son stand, doit abdiquer face à Hamilton. Le Britannique récupère la tête et ne la cèdera plus. Il s'impose, sa 97e victoire au total, devant Verstappen, Bottas et Perez. Le top 10 est complété par Norris, Leclerc, Ocon, Alonso, Ricciardo et Gasly.

Au général, Hamilton emmène avec 69 unités. Verstappen est 2e (61), Norris 3e (37) et Bottas 4e (32). Le week-end prochain, la quatrième manche de la saison se tiendra en Espagne, sur le circuit de Barcelone.