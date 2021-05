F1 Portugal, EL3 : Max Verstappen prend les commandes

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix du Portugal, 3e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de l'Algarve (4,653 km) à Portimao.

En 1 min 18 sec 489/1000, il se place devant les Mercedes du Britannique Lewis Hamilton et du Finlandais Valtteri Bottas, à respectivement 236 et 331/1000.

Depuis la veille, ces trois-là s'échangent les meilleurs temps, avec Bottas le plus rapide des essais libres 1 en 1 min 19 sec 648/1000, Hamilton devant en essais libres 2 avec un chrono de 1 min 19 sec 837/1000, et des écarts un peu plus faibles.

Suivent la deuxième Red Bull du Mexicain Sergio Pérez, 4e à 351/1000, et l'Alpine du Français Esteban Ocon, 5e à 371/1000.

Décevante lors des deux premières épreuves de la saison, la marque française, déjà placée vendredi (avec l'Espagnol Fernando Alonso 5e et Ocon 6e des essais libres 2), semble en meilleure position, au coude-à-coude avec Ferrari, qui devance elle-même McLaren.

Les Aston Martin sont elles toujours en difficulté, avec le Canadien Lance Stroll 16e à 1 sec 601/1000 et le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel 18e à 1 sec 725/1000.

Les qualifications sont programmées à 15h00 locales (14h00 GMT).

Avec un succès chacun, Hamilton et Verstappen font quasiment jeu égal au championnat du monde, avec un petit point d'avance pour le premier (celui du meilleur tour du GP d'Emilie-Romagne).

. 3e séance d'essais libres:

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:18.489 (21 tours)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.725 (21)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:18.820 (19)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:18.840 (25)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:18.860 (19)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.001 (23)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:19.050 (24)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.272 (18)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:19.374 (26)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:19.415 (26)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:19.485 (25)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.582 (19)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:19.588 (23)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:19.949 (20)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:20.033 (22)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.090 (17)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:20.127 (18)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:20.214 (21)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:20.681 (19)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:20.690 (20)