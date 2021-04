F1 Portugal, EL2 : Hamilton le plus rapide devant Verstappen, le duel est (re)lancé

Lewis Hamilton s’est montré le plus rapide lors de la deuxième séance d’essais libres du grand-prix du Portugal en 1.19.837. Le britannique a devancé Max Verstappen de 143 millièmes. Quant à Valtteri Bottas, qui avait signé le meilleur temps ce matin, il s’est hissé au 3è rang à un peu plus de 3/10 de son équipier. La Ferrari de Carlos Sainz, 4è, talonne quant à elle la Mercedes du finlandais.



À noter le beau visage affiché par les Alpines de Fernando Alonso et Esteban Ocon respectivement 5è et 6è cet après-midi. Les deux équipiers se positionnent dans les échappements de Bottas et Sainz (54 millièmes seulement séparent la 3è place de Bottas du 6è rang d'Ocon).



Si les Mercedes ont monopolisé la première place de la feuille des temps ce vendredi, le troisième face à face annoncé entre Lewis Hamilton et Max Verstappen semble bel et bien se dessiner. D’après les données de cette deuxième séance, le britannique posséderait un rythme de qualification 9….millièmes plus rapide que celui du Belgo-Néerlandais. Nouveau mano a mano Mercedes-Red Bull en perspective pour samedi après-midi.

►►► À lire aussi : Hamilton-Verstappen, acte 3, "C’est musclé mais correct, le duel s’annonce passionnant !"

►►► À lire aussi : Verstappen peut (enfin) jouer le titre, "Je ne peux plus prendre les mêmes risques qu'avant"

Avant cela, troisième et dernière heure d’essais libres demain à 13h avant les qualifications en direct sur Tipik dès 15h55.