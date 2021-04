F1 Portugal, EL1 : Valtteri Bottas meilleur temps, Verstappen en embuscade, Hamilton 5è

Valtteri Bottas a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du grand-prix du Portugal, troisième manche de la saison en 1.19.648. Le finlandais n’a devancé Max Verstappen que de 25 petits millièmes. Le Belgo-Néerlandais (auteur d’un chrono de 1.19.673) a été handicapé en fin de séance par d’importantes vibrations après avoir chaussé les pneus tendres : "J’ai tellement de vibrations que je ne vois plus où je vais, s’est plaint Verstappen auprès de son équipe."



Juste derrière ce duo, on retrouve la deuxième Red Bull, celle Sergio Perez. Le mexicain s’est emparé du troisième temps à moins de 2/10 de Valtteri Bottas. Les Red Bull semblent donc à nouveau bien dans le coup. De quoi préfacer une nouvelle chaude explication avec Mercedes.



La Ferrari de Charles Leclerc et la deuxième Mercedes de Lewis Hamilton complètent le top 5 de ces premiers tours de roues sur la piste de Portimao.



À noter également le 7è temps de Georges Russell au volant de la modeste Williams et la 17è place Callum Ilott, le nouveau pilote de réserve Alfa Romeo (membre de la filière Ferrari) qui participait à sa toute première séance d'essais libres dans le baquet de la monoplace d'Antonio Giovinazzi.



Deuxième séance d’essais libre cet après-midi de 16h à 17h.



