25 octobre 2020. Grand Prix du Portugal, douzième manche de la saison 2020 de Formule 1.

Le tracé de Portimao remplace celui d'Estoril pour ce grand retour du Portugal au calendrier de la F1 24 ans après sa dernière apparition. Le circuit vallonné situé en Algarve, long de 4,653 kilomètres, a permis à Lewis Hamilton (Mercedes) de décrocher la 97e pole position de sa carrière. Le Britannique devançant Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Perez (Racing Point).

Pas de souci pour Hamilton au départ, Bottas patauge quant à lui un peu pour garder la deuxième place. Verstappen, 3e, s'accroche avec Perez, 4e. Afin d'empêcher les téléspectateurs d'éventuellement entamer une sieste, les conditions météorologiques viennent jouer les trouble-fêtes... Il pleut légèrement sur le tracé. Surpris, Hamilton cherche la motricité, il patine et chute au 3e rang, doublé par Bottas et Carlos Sainz (McLaren). Septième sur la grille, l'Espagnol semble beaucoup plus à l'aise, en parfaite symbiose avec son bolide, au vu des conditions et il s'offre même la première place provisoire. Un début de course étonnant.

Les pilotes Mercedes retrouvent toutefois leurs esprits et se rassurent quelques tours plus loin en récupérant les deux premières positions. Au tiers de la course, qui compte 66 tours, Hamilton passe à l'offensive sur son équipier Bottas. La manœuvre est parfaite, il reprend les commandes de l'épreuve.

Malgré les embûches du départ, le Britannique décroche là sa 92e victoire en F1, établissant un nouveau record en dépassant les 91 succès de Michael Schumacher. Bottas et Verstappen accompagnent le Britannique sur le podium.