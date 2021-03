F1: Pirelli fournira ses pneus un an de plus

Le groupe italien Pirelli restera le fournisseur unique de pneumatiques de la Formule 1 un an de plus, jusqu'en 2024 inclu, ont entériné vendredi la Fédération internationale de l'automobile (FIA), la F1 et le pneumaticien.

Cette mesure suit le report de 2021 à 2022 (par mesure d'économie face à la crise du coronavirus) de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation technique, qui comprend l'adoption de pneus Pirelli de 18 pouces au lieu de 13.

Il avait initialement été convenu en 2018 que les pneus de 13 pouces seraient utilisés jusqu'en 2020, avant de passer à 18 pouces de 2021 à 2023. Avec le report d'un an, les gommes plus larges seront donc utilisées de 2022 à 2024.