F1 Pays-Bas : Spa encore sur toutes les lèvres, « La F1 a montré qu’elle n’avait pas de plan B » selon Alonso

Quelques jours à peine après Spa Francorchamps et cette course qui n’aura duré que quelques tours derrière la voiture de sécurité, les pilotes ont posé leurs valises aux Pays-Bas du côté de Zandvoort. L’occasion d’aborder une dernière fois avec eux l’épisode Spadois. Tous sont unanimes : la décision de ne pas rouler était la bonne. Les risques étaient trop grands et la visibilité complètement nulle à cause des projections d’eau engendrées par les monoplaces.



Beaucoup d’anciens pilotes estiment que de "leur temps" le départ aurait été donné. Selon Charles Leclerc les époques ne sont pas comparables. Les voitures étaient plus dangereuses oui, mais le phénomène de "spray" en cas de pluie était lui beaucoup moins important. Les pilotes actuels s’accordent à dire que si on avait couru, on aurait plus que probablement eu un accident important. Les exemples de crashes récents donnent malheureusement raison au Monégasque : Anthoine Hubert, 24h de Spa, W Series,…



Enfin selon Fernando Alonso, dimanche dernier, la F1 a démontré qu’elle n’avait pas de plan B au moment de faire face à un tel scénario.