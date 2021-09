F1 Pays-Bas : Séance qualificative mouvementée, combat royal entre Verstappen et Hamilton

F1 Zandvoort : Max Verstappen en pole devant son public devant Hamilton - F1 - GP de Zandvoort -... Max Verstappen était attendu par des dizaines de milliers de supporters néerlandais tous acquis à sa cause et n’a pas déçu. Devant son public, le pilote de RedBull s’est emparé de la pole pour la 7e fois de la saison lors du GP des Pays-Bas. Sur le circuit de Zandvoort – qui retrouvait la F1 depuis 1985 - Verstappen a réalisé le meilleur tour en 1 : 08.885. Grâce à un dernier tour en boulet de canon, Lewis Hamilton a répondu en champion en s’emparant de la deuxième place sur la grille à 38 millièmes du Néerlandais. Bien plus loin, Valtteri Bottas a pris la 3e place (+0.377) devant un très bon Pierre Gasly (+0.599) et le duo Ferrari Leclerc (5e) - Sainz (6e). La performance de la journée est à mettre à l’actif d’Antonio Giovinazzi avec son Alfa Romeo. La Q2 a quant à elle été perturbée par les sorties de piste des deux Williams de George Russel et de Nicholas Latifi qui ont notamment empêché Lando Norris de tenter d’intégrer le Top 10. Sergio Perez (16e) et Sebastian Vettel (17e) ont quant à eux été piégés en Q1 et ont manqué leur tour rapide à cause d’un trafic trop dense sur la piste néerlandaise.