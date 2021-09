F1 Pays-Bas : Max Verstappen s'impose à domicile devant Lewis Hamilton et reprend la tête du Championnat du Monde

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté ce dimanche, devant son public, le Grand Prix des Pays-Bas, treizième épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. Sur le circuit de Zandvoort, un tracé qui avait disparu du calendrier depuis 36 ans, Mad Max, parti depuis la pole position, n’a jamais été inquiété et s’est imposé devant son grand rival Lewis Hamilton (Mercedes). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) complète le podium.

Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), quatrième de la séance de qualification, a réussi à terminer en quatrième position devant la Ferrari de Charles Leclerc, cinquième, et l'Alpine de Fernando Alonso, sixième après être parvenu à doubler son compatriote Carlos Sainz (Ferrari) en toute fin de course. Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), parti depuis la voie des stands en raison d'un changement de moteur, est remonté jusqu'à la huitième place. Esteban Ocon (Alpine) et Lando Norris (McLaren) complètent le Top 10.

Au classement du Championnat du Monde, Max Verstappen (224.5 points), déjà vainqueur dimanche dernier du Grand Prix de Belgique dans les circonstances que l’on connaît, reprend la tête avec trois points d’avance sur Lewis Hamilton (221.5 points). LH, qui a changé une troisième fois de gommes à deux tours de l'arrivée, en a profité pour signer le tour le plus rapide, synonyme d'un point de bonus.

Dès la semaine prochaine, la lutte pour le titre mondial reprendra du côté de Monza, en Italie, dernier rendez-vous du triple-header programmé après la trêve estivale.