Après avoir été déclaré vainqueur du grand-prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps, Max Verstappen espère bien engranger un succès à la saveur toute particulière ce week-end aux Pays-Bas. Mais au moment de poser le pied dans le paddock de Zandvoort, le pilote Red Bull avait tout de même une pensée pour les fans venus le soutenir sous la pluie le week-end dernier.



"C’est difficile de dire ce qu’il faudrait faire pour que les spectateurs reçoivent une compensation. En tout cas, ils doivent comprendre qu’on a absolument tout essayé pour qu’il y ait un grand-prix. Tous les pilotes qui étaient derrière moi roulaient complètement à l’aveugle, ils ne pouvaient rien voir! Les conditions étaient particulièrement compliquées."



Sur ses terres ce week-end, le Belgo-Néerlandais sera poussé dans le dos par tout le pays pour ce premier GP aux Pays-Bas depuis 1985 (et la victoire de Niki Lauda).



"Forcément c’est toujours un sentiment particulier quand tant de gens viennent rien que pour vous, poursuit Verstappen. D’un autre côté, sur la piste ce sera une course comme une autre. Il faudra repartir avec le maximum de points, donc rien n'est différent pour moi."



Côté championnat, 3 points seulement séparent Lewis Hamilton, leader, et Max Verstappen. Presqu’un nouveau départ. Balle au centre entre les deux prétendants à la couronne. "Le titre ? Je n’en rêve pas chaque nuit, sourit Max. J’essaye surtout ne pas faire de choses stupides pour rester dans la bagarre. C’est difficile à voir dans quel sens la balance va pencher. Il y aura des circuits où on se posera moins de questions sur notre niveau de compétitivité, et puis d’autres où cela dépendra des évolutions qu’on va pouvoir apporter sur la voiture. Après la pause estivale, à Spa, il était très important de recommencer avec une victoire, peu importe la manière dont on l’a engrangée. Le principal était de gagner et surtout d’être compétitifs. La preuve qu'on l'était, c'est qu’on a obtenu la pole samedi dernier."