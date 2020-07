F1 : Pas mal de questions pour ce second rendez-vous autrichien...

Le résumé du Grand Prix d'Autriche - GP Autriche 2020 - 05/07/2020 Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Autriche, première épreuve de la saison 2020, disputée à huis clos ce dimanche sur le circuit de Spielberg. Après une pause de 217 jours causée par la pandémie de coronavirus, les faits de course et les rebondissements ont été nombreux lors de la première course d'une saison qui aurait dû débuter en Australie le 15 mars dernier. En tête du départ à l'arrivée, Valtteri Bottas a réussi à tirer son épingle du jeu et a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), deuxième, et le Britannique Lando Norris (McLaren), troisième. Le Champion du Monde Lewis Hamilton (Mercedes) a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, mais il a écopé de cinq secondes de pénalité après avoir accroché la Red Bull du Thaïlandais Alex Albon en fin de course. LH doit donc se contenter de la quatrième place. Au classement du Championnat du Monde, Valtteri Bottas pointe donc en tête avec 25 points. Charles Leclerc suit à sept longueurs (18), juste devant Lando Norris (16). Lewis Hamilton, avec 12 unités, accuse 13 points de retard sur son coéquipier finlandais.