F1 Nürburgring : Lewis Hamilton s'impose sur les terres de Michael Schumacher et égale son record de 91 victoires

Lewis Hamilton - © WOLFGANG RATTAY - AFP

GP Eifel 2020 : Le Résumé de la course - GP Eifel 2020 - 11/10/2020 Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a égalé le record de victoires de Michael Schumacher (91) en remportant le GP de l'Eifel en Allemagne dimanche. Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen (Redbull) et Daniel Ricciardo (Renault). Parti deuxième sur la piste du Nurburgring, il a bénéficié des problèmes mécaniques de son coéquipier Valtteri Bottas, contraint à l'abandon, et d'une stratégie de course impeccable pour consolider sa position de leader du championnat.