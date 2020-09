Lewis Hamilton (Mercedes) occupe la tête du Grand Prix de Toscane, neuvième épreuve de la saison de Formule 1, ce dimanche sur le circuit du Mugello.

Parti depuis la pole position, Lewis Hamilton (Mercedes), auteur d’un mauvais départ, s’est très rapidement fait chiper la première place par son coéquipier Valtteri Bottas. Derrière les deux Mercedes, Charles Leclerc (Ferrari) a dépassé les deux Red Bull et a bondi en troisième position.

Un peu plus loin dans le peloton, Pierre Gasly (Alpha Tauri), vainqueur du Grand Prix d’Italie à Monza dimanche dernier et seulement seizième sur la grille, s’est accroché avec la Haas de Romain Grosjean avant de percuter l’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen. Passager, le Finlandais a à son tour provoqué la sortie de route de Max Verstappen (Red Bull), bloqué dans le bac à gravier et contraint à l’abandon.

Après six tours derrière la safety car, la course a pu reprendre... mais uniquement pendant quelques secondes : dans la ligne droite de départ, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) est allé percuter violemment la Haas de Kevin Magnussen et derrière, plusieurs pilotes n’ont pu éviter l’accrochage. Carlos Sainz (McLaren) et Nicholas Latifi (Williams) ont également été contraints à l’abandon.

Deuxième drapeau rouge en l’espace de huit jours, et au moment de reprendre la course, il ne restait déjà plus que treize des vingt voitures au départ... Et qui dit drapeau rouge dit également nouveau départ arrêté, sur la grille. Au restart, Lewis Hamilton a rendu la monnaie de sa pièce à Valtteri Bottas et récupéré la première place.

Au 44ème tour, nouveau rebondissement : Lance Stroll est sorti de la route en raison d'une crevaison à l'arrière gauche et a pulvérisé sa Racing Point alors qu’il occupait la quatrième place. Nouvelle montée en piste de la safety car, puis nouveau drapeau rouge !

Au restart, Lewis Hamilton n'est pas inquiété par Valtteri Bottas. Le Finlandais est même dépassé par Daniel Ricciardo, sur qui il parvient à reprendre le meilleur un tour plus tard.