F1 Monza : Valtteri Bottas surprend Hamilton et s’élancera devant tout le monde sur la course sprint

Valtteri Bottas s’élancera devant tout le monde samedi lors de la course sprint du GP d’Italie sur le circuit de Monza. Le Finlandais, qui a justement annoncé son départ de Mercedes pour Alfa Romeo cette semaine, a signé le meilleur temps des qualifs ce vendredi en devançant son équipier Lewis Hamilton de 96 millièmes.

Le leader du championnat du monde Max Verstappen est relégué à plus de 4 dixièmes (+0.411) et s’élancera de la 3e position. Lando Norris et Daniel Ricciardo complètent le Top 5 alors que les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc seront 7e et 8e de la course sprint devant le public italien. Pour suivre la course, rendez-vous samedi à partir de 16h25 sur Tipik et Auvio.

C'est la deuxième fois de la saison, après Silverstone en juillet, que la F1 teste ce format de course sprint qualificative d'une demi-heure environ, qui définit la grille de dimanche et qui offre des points aux trois premiers (3, 2 et 1).

►►► À lire aussi : Toute l’info F1

►►► À lire aussi : Les classements