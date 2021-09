Décidément la F1 enchaîne en cette fin d’été. Après la Belgique et les Pays-Bas, le Grand Prix d’Italie constitue le troisième GP en trois semaines. En plus de cela, il s’agit d’un week-end bien chargé puisque comme à Silverstone, les spectateurs auront droit à une course sprint samedi.

Mais avant cela, place aux qualifications ce vendredi. Max Verstappen, qui vient de repasser Lewis Hamilton au championnat du monde des pilotes en s’imposant sur ses terres à Zandvoort, aura à cœur de confirmer sa place de numéro 1. Ferrari jouera à domicile et voudra donc jouer les trouble-fêtes.

Vainqueur à Monza la saison dernière, Pierre Gasly tentera de poursuivre sur sa lancée et son excellente première partie de saison au volant de son Alpha Tauri.

Les qualifications de ce vendredi détermineront l’ordre de départ pour la course sprint du samedi, comme ce fut le cas à Silverstone ou Max Verstappen l’avait emporté.

