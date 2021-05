Valtteri Bottas vit un début de saison pour le moins compliqué entre soucis techniques, problème lors du passage au stands ou encore crash avec Russell lors du GP d'Emilie Romagne. Le finlandais, troisième du championnat, accuse déjà 47 points de retard sur Lewis Hamilton.



En plus de cela, le pilote Mercedes doit de temps à autre jouer le jeu d'équipe comme à Barcelone où le team lui a demandé de laisser passer son équipier. Si dans ce cas-ci, la manœuvre pouvait se justifier, Bottas n'est pas prêt à se plier à ces décisions à n'importe quel prix. "Cela dépend de ce que l’équipe vous demande de faire, nous dit le finlandais. En tant que pilote, vous placez tout le temps la priorité sur vos performances et votre propre course. Dans des situations comme à Barcelone, comme Lewis et moi n’étions pas sur les mêmes stratégies et que je ne me battais pas pour la victoire, la situation était différente, mais en dehors de ça, de manière générale, je donne la priorité à ma course. C’est un sport d’équipe, mais il y a tout de même une part d’individuel. Entre mes intérêts et ceux de l’équipe, … je choisis les miens !

Bottas, qui a décroché deux succès l'an dernier (il en compte 9 au total), n'a pas encore ouvert son compteur de victoires cette année. L'équipier du champion du monde manque parfois de mordant au départ et cela se ressent dans les chiffres : il n'a converti aucune de ses cinq dernières poles position en victoire. Mais après quatre rendez-vous seulement (sur 23), pas question pour le finlandais de se laisser abattre. "Je suis en F1 pour poursuivre mon rêve : devenir champion du monde. Je donne tout ce que j’ai et puis on verra ce qui arrive. J’espère que la roue va un peu tourner et que je pourrai décrocher ma première victoire de la saison ce week-end dans les rues de Monaco."