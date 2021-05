F1 Monaco : Rouge Ferrari et Leclerc l’éclair à Monaco.

Deux séances libres d’une heure ce jeudi sur le tourniquet monégasque, cela fait deux fois 30 minutes en moins par rapport aux années précédentes. Ce n’est pas rien quand on sait que chaque tour accompli ici compte et qu’il faut rouler un maximum pour construire son week-end, sa confiance et trouver le bon rythme pour se rapprocher de la limite sans jamais la dépasser, sur une piste qui évolue beaucoup.

Perez le plus rapide le matin et Leclerc l’après-midi. Un Leclerc malchanceux en P1 avec un souci de boîte de vitesse qu’il a fallu changer.

A la faute aujourd’hui avec touchette avec le rail, Alonso, Tsunoda et Schumacher.

Mais à retenir surtout ce jeudi, les deux Ferrari qui s’invitent à la fête. Les deux bolides rouges aux deux premières places en fin de journée, Leclerc devant Sainz alors que c’est très serré entre Hamilton et Verstappen. Deux Ferrari 1 et 2 dans une séance officielle, c’est une première depuis le Brésil 2019.

Ferrari très concentré sur la performance sur un tour, la qualification étant tellement importante ici. Le nouveau duo Ferrari fait des étincelles à Monaco, ce dont se réjouit le Patron Mattia Binoto comme vous pouvez l’entendre dans la vidéo ci-jointe. Mais n’anticipons pas, la vérité du jeudi n’est pas nécessairement celle du samedi.

Un autre sujet de discussion dans le paddock aujourd’hui : la controverse de la flexibilité des ailerons. Les teams interprètent les règlements à la limite de la limite et puis finissent par la dépasser et le législateur doit intervenir. Souci ici, la nouvelle directive technique de la FIA ne sera d’application qu’à partir du GP de France. Certains, Toto Wolff en tête, s’insurgent parce que cela laisse encore deux GP (surtout celui de Baku) où certains teams pourraient profiter d’un avantage. D’où un risque de réclamation en Azerbaidjan. La F1 sans controverse ne serait plus la F1.