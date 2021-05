Max Verstappen et son équipe Red Bull ont pris un petit coup sur le tête il y a quinze jours lors du grand-prix d'Espagne remporté par Lewis Hamilton. Le Belgo-Néerlandais a prouvé qu'il avait le talent et la voiture pour jouer le titre mondial, mais la couronne se joue aussi au niveau stratégique et de ce point de vue là, Mercedes fait figure de rouleau compresseur parfaitement huilé. Après quatre grands-prix, Lewis Hamilton semble avoir pris un petit ascendant. Le Britannique mène 3-1 face à Verstappen.



"Pour ma part, c'est 3-1 en faveur de ... Mercedes, réagit Verstappen au micro RTBF (rire). Vous savez, la saison est encore longue. Il faut absolument engranger des points mais en même temps ça ne sert à rien de vouloir force les choses."



Mais les statistiques monégasques n'ont pas de quoi donner un boost de confiance au pilote Red Bull. Max Verstappen n’est jamais monté sur le podium en Principauté.



"C'est vrai, il faut vraiment que je change cela. Jusqu’ici, Monaco c’est un mélange d'erreurs de pilotage de ma part et de malchance. Il est temps que je marque le coup. Qu’est ce qui peut faire la différence ? Avoir une bonne voiture et surtout éviter les rails (rire). On verra comment le week-end évolue au fil des séances. Pour l’instant c’est très difficile à prédire. C’est vrai que c'est une piste où le pilote peut réellement faire la différence, mais pour moi cela reste tout de même davantage lié à la voiture. Si vous avez une monoplace performante, vous devez prendre moins de risques. Ici, au plus votre voiture est bonne, au plus votre tâche est facilitée."



Max Verstappen, qui accuse 14 point de retard au championnat sur Lewis Hamilton devra tenter de réagir à Monaco pour ne pas que le duel pour le titre se complique au fil des courses.