F1 Monaco : Leclerc met les autres en boîte mais déraille…

Monaco, la qualification la plus importante de la saison qui conditionne tout le GP. Et quelle qualif avec non plus un team qui domine comme ces dernières années, ni deux (Mercedes et Red Bull) comme depuis le début de la saison mais trois écuries impliquées avec Ferrari et même presque quatre avec la McLaren de Lando Norris.

Une sublime explication avec l’enfant du pays Charles Leclerc en pole provisoire après les premiers runs en Q3. Puis dans son deuxième run c’est le crash, le pneu avant droit de sa Ferrari touchant le rail. L’addition, c’est tout droit dans le mur, drapeau rouge et fin de séance. Plus personne ne peut améliorer au grand désarroi de Max Verstappen qui avait tablé sur un run de plusieurs tours.

Cela dit Verstappen est loin d’avoir tout perdu puisque Lewis Hamilton n’est que 7ième et surtout que Leclerc pourrait perdre sa pole parce que sous le choc, sa boîte de vitesse risque d’avoir été endommagée et de devoir être changée, ce qui ferait 5 places de pénalité et non plus comme semblait le craindre le monégasque, comme il l’explique dans la vidéo ci-jointe.

Quant à savoir si, comme d’autres avant lui, Leclerc se serait crashé pour être certain de garder sa pole, la réponse est non. D’abord parce qu’il ne l’aurait pas fait de façon aussi brutale mais surtout parce que ce n’est pas le genre du personnage.

En attendant le verdict de la boîte, les sentiments étaient mitigés chez les Rouges où le Patron Mattia Binotto regrettait le bon coup loupé par Carlos Sainz qui aurait pu faire mieux que 4ième. Dans la vidéo Binotto explique aussi le pourquoi du sursaut de Ferrari très en verve dans les virages lents.

Quelque soient les suites de ce feuilleton à rebondissements, le GP promet son lot de suspense. Rendez-vous sur Tipik dès 14 heures 30 ce dimanche.