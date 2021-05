F1 Monaco, EL2 : Leclerc étonnant meilleur temps devant Sainz, Hamilton et Verstappen

Charles Leclerc s’est montré le plus rapide de la deuxième séance libre du grand-prix de Monaco, cinquième manche de la saison en 1.11.684. Sur ses terres, le monégasque a devancé son équipier Carlos Sainz d’un petit dixième. Les Ferrari sont donc étonnamment très bien dans le coup et monopolisent les avant-postes. C’est une petite surprise puisque personne n’attendait la Scuderia capable de se mêler à la bagarre Mercedes-Red Bull. Même Carlos Sainz en interview hier voyait plutôt une hiérarchie inchangée devant eux. Restera bien évidemment à voir si les rouges peuvent confirmer samedi en essais libres 3 puis en qualification.



Les deux Ferrari ont devancé Lewis Hamilton, 3è à un peu moins de 4/10 du meilleur temps signé par Leclerc et Max Verstappen, 4è à 7/1000 à peine du Britannique. Valtteri Bottas complète lui le top 5 de cette deuxième séance. Voilà en tout cas une bande annonce alléchante pour le rendez-vous monégasque.

Dans le reste du top 10 on retrouve Lando Norris, Pierre Gasly, Sergio Perez, Antonio Giovinazzi et Sebastian Vettel. Les Alpines de Fernando Alonso et Esteban Ocon ont quant à elles signé les 12è et 14è chrono.



La séance a été définitivement arrêtée à quelques minutes du terme suite au drapeau rouge engendré par la touchette avec le rail de Mick Schumacher



Demain pas d’activité en piste comme d’habitude lors du GP de Monaco. Il faudra donc attendre samedi pour les prochains tours de roue avec la troisième séance d’essais libre à 12h et les qualification en direct sur Tipik dès 14h55.