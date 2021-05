23 mai 2004. Le Grand Prix de Monaco, sixième manche de la saison 2004 de Formule 1.

Sous un soleil de plomb, Jarno Trulli (Renault), auteur du meilleur temps des qualifications, emmène la meute pour les 77 tours au programme de l'épreuve monégasque. Son équipier Fernando Alonso, 3e sur la grille, déborde Jenson Button (BAR) au départ pour s'installer dans le sillage de l'Italien.

Etonnant quatrième grâce à un envol tranchant, Takuma Sato (BAR) doit rendre les armes après deux tours seulement, son moteur rendant l'âme. Un nuage de fumée envahit alors le tracé. Giancarlo Fisichella (Sauber), plongé dans le brouillard, part en tonneaux et percute David Coulthard (McLaren). Les deux pilotes abandonnent et la safety car entre en piste.

Lorsque celle-ci quitte (provisoirement) le circuit, Juan-Pablo Montoya (Williams) surgit face à Rubens Barrichello (Ferrari) et lui chipe la sixième place. Les ravitaillements débutent alors. Michael Schumacher (Ferrari), 4e sur la grille, se retrouve en tête et aligne les records du tour. L'Allemand effectue aussi son arrêt au stand et regagne le tracé au 3e rang.

Montoya remonte également tandis qu'Alonso essaie de doubler Ralf Schumacher (Williams), qui ne joue pas la tête de l'épreuve. L'Espagnol part à la faute durant cette manœuvre dans le tunnel. Fin de course donc pour le 2e du Grand Prix, furieux sur Ralf Schumacher. La voiture de sécurité est forcée de revenir mettre de l'ordre. Trulli saute sur l'occasion pour repasser par la pitlane, cédant le commandement provisoire à Michael Schumacher.

Mais l'Allemand du team Ferrari sort du tunnel... avec la partie avant de sa monoplace totalement détruite. Probablement occupé à chauffer ses freins et ses gommes en attendant que la safety car ne s'écarte, Schumacher est percuté par Montoya, dans le tunnel également. La Ferrari s'en va frapper le rail et ne peut poursuivre la course.

Trulli récupère sa première position après les différentes péripéties et résiste à Button en fin de course. Après sept années en F1, l'Italien remporte sa première course (et la seule). Button et Barrichello l'accompagnent sur le podium, seuls dix bolides seront classés dans ce rendez-vous spectaculaire.