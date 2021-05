23 mai 1993. Le Grand Prix de Monaco, sixième manche de la saison 1993 de Formule 1.

Auteur de la pole position, Alain Prost (Williams) conserve son avantage à l'extinction des feux. Il devance, au moment d'entamer les 78 tours de l'épreuve, Michael Schumacher (Benetton), Ayrton Senna (McLaren) et Damon Hill (Williams).

►►► À lire aussi : Monaco 1982 : 5 pilotes en tête dans les 2 derniers tours, un final incroyable !

Mais il apparait rapidement que le Français a volé son départ. Sa Williams bouge effectivement légèrement alors que les feux sont encore au rouge. Prost écope donc d'une pénalité de dix secondes qu'il s'empresse de purger dans la pitlane. Il cale toutefois au moment de redémarrer son bolide. Son moteur est bloqué, il perd de précieuses secondes avant de retrouver le circuit.

Les abandons se succèdent, comme souvent sur le tracé monégasque exigu, et, au 26e tour, on retrouve Schumacher au premier rang devant Senna et Hill. Le moteur du pilote allemand lui joue toutefois des tours : Schum est contraint à l'abandon quelques boucles plus loin. Dans un bon rythme, mais pas forcément le meilleur, le Brésilien Senna hérite de la tête de la course. Le couteau entre les dents, Prost remonte lui petit à petit après sa pénalité en début d'épreuve.

►►► À lire aussi : Monaco 1996 : 3 voitures à l'arrivée, succès d'Olivier Panis au terme d'une course rocambolesque

Dernier fait marquant avant l'arrivée : à quelques tours du passage final de la ligne, Gerhard Berger (Ferrari) tente un dépassement sur Hill. L'Autrichien percute le Britannique, qui défend parfaitement sa position.

Magic Senna remporte le Grand Prix de Monaco pour la cinquième fois consécutive, la sixième en tout. Un record qui appartenait jusque-là à Graham Hill, le père de Damon Hill, deuxième de l'épreuve devant Jean Alesi (Ferrari) et Prost.