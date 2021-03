Le Grand Prix de Bahreïn, première épreuve du Championnat du Monde de Formule 1 version 2021, sera l'occasion de voir à l'œuvre trois nouveaux venus : l'Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin chez Haas, et le Japonais Yuki Tsunoda chez AlphaTauri. Trois parcours différents, trois profils différents, mais une même envie : démontrer à tout le monde qu'ils ont leur place en F1.

La Haas VF-21 de Mick Schumacher © AFP

L'arrivée de Mick Schumacher en F1, cela semblait cousu de fil blanc depuis plusieurs années maintenant. Le jeune Allemand de 22 ans (il vient de les fêter), intégré à la Ferrari Driver Academy en 2019, pilotera une Haas - à moteur Ferrari - en 2021 après avoir été sacré Champion de Formule 2 la saison dernière. Il avait déjà décroché le titre en Formule 3 en 2018.

Le fils de Michael Schumacher ne doit donc pas son arrivée en F1 qu'à son illustre patronyme, même si son nom et le drame dont a été victime son père lui ont inévitablement ouvert quelques portes ces dernières années.

Dans les semaines à venir, il ne faudra toutefois pas attendre monts et merveilles de Schumi Junior : sa Haas VF-21 n'est pas la plus rapide du peloton, loin de là, et terminer de temps en temps dans les points serait déjà un petit exploit : l'écurie américaine n'a inscrit que trois petits points en 2020, deux via Romain Grosjean, un via Kevin Magnussen.

Le seul point de comparaison de Mick Schumacher sera donc son coéquipier, Nikita Mazepin, qui découvrira lui aussi la Formule 1 et l'équipe Haas cette année.

"Je me sens prêt, je suis impatient que la saison débute, a sobrement détaillé le pilote allemand après les trois journées d'essais d'avant-saison à Bahreïn. J'ai pu conduire de jour comme de nuit sur ce circuit, c'était incroyable !"

Le nouveau #47 du plateau sait que ses performances seront passées au crible dès ses premiers tours sur le tracé de Sakhir. Nul doute qu'il réussira à faire abstraction de tout cela pour tirer le meilleur du potentiel de sa monoplace...