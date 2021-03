Mick Schumacher (Haas) fera ses débuts en Formule 1 d'ici la fin du mois à Bahreïn. L'Allemand s'est dit "prêt et impatient" après les essais d'avant-saison.

Mick Schumacher aimerait déjà que sa première course "soit demain" et roulerait bien "tous les jours" au volant de sa Haas mais le fils du septuple champion du monde et légende de la Formule 1 Michael Schumacher devra encore un peu patienter.

"C'était vraiment bien et fun, j'ai apprécié la conduite", a dit Mick Schumacher dimanche à l'issue de la dernière journée d'essais d'avant-saison sur le circuit de Sakhir, théâtre du premier GP de la saison 2021 le 28 mars.

"Notre premier jour a été un peu court en kilométrages mais nous avons rattrapé ça les deux suivants. Nous avons pu effectuer de longs et courts runs, avec beaucoup et peu de carburant, ce qui est très positif", a analysé le pilote allemand de 21 ans. "Je me sens prêt et j'ai vraiment hâte de disputer ce weekend d'ouverture."

Cette saison 2021 pourrait s'avérer comme l'une des plus passionnantes depuis longtemps. Mercedes a été dominé par Red Bull ce weekend à Sakhir et les présences respectives des champions du monde Fernando Alonso et Sebastian Vettel chez Alpine et Aston Martin seront à surveiller.

Haas, neuvième sur dix au dernier classement des constructeurs de la défunte saison, ne semble pas en mesure de lutter pour les podiums. "Je pense que nous avons deux pilotes pour bâtir l'avenir", a déclaré le team principal Günther Steiner à propos de ses rookies Mick Schumacher et Nikita Mazepin, qui remplacent Romain Grosjean et Kevin Magnussen.