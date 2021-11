F1 Mexique : un Bottas libéré, Mercedes devant Red Bull - 07/11/2021 Les deux Mercedes devant les deux Red Bull, ce qui offre toujours plus d’options au niveau stratégie. C’est la première fois que les deux Mercedes sont ensemble en première ligne cette saison. Qui aurait prédit ce retournement de situation alors que les Mercedes était à 4 dixièmes vendredi et à 6 dixièmes aux derniers essais libres avant la qualification ? Qui aurait prédit aussi que Bottas, qui était bien tout le week-end allait être devant Lewis Hamilton ? Depuis que Bottas sait que son futur est sécurisé, il est comme libéré psychologiquement. La preuve encore une fois de l’importance du mental. C’est la troisième fois qu’il est en pole cette saison mais c’est surtout la deuxième fois en trois GP. Chez Mercedes on lui avait conseillé de changer de setup mais il ne voulait absolument pas et ça a payé. Hamilton est deuxième sur le côté sale. Il a déjà gagné trois fois en partant deuxième cette saison. Les Red Bull sont derrière. Verstappen est troisième, sur le côté propre. C’est seulement la sixième fois cette année qu’il n’est pas en première ligne. Verstappen qui a été piégé par Tsunoda. Horner disait "mais qu’est-ce qu’il foutait là ?". A un moment aussi crucial, c’est l’effet domino. Tsunoda qui gêne Perez, Perez qui gêne Verstappen. Cela dit, rien n’est terminé. Verstappen qui a un peu souffert avec l’équilibre de la voiture en qualifs dit qu’ils sont très bien sur les longs runs. En plus avec les pneus medium, ça marche bien. Il n’a certainement pas dit son dernier mot. Quels seront les éléments les plus importants ? Bien-sûr le départ, ça va être très très chaud, l’influence de l’aspiration, le rôle des équipiers, la météo, il fait très chaud avec la gestion des pneus. On se retrouve à 19h35 pour Warm Up et puis 19h55 pour le Grand Prix du Mexique en direct sur Tipik.