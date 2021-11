F1 Mexique : Suivez la course en direct (LIVE vidéo 19h55)

Surpris en qualifications samedi par les Mercedes, Red Bull va devoir réagir ce dimanche au GP du Mexique.

Pourtant annoncées favorites sur un tracé qui leur convient mieux, les Red Bull n’ont pas réussi à se qualifier devant les Mercedes. Perez partira quatrième, Verstappen troisième, juste derrière son rival pour le titre de champion du monde Hamilton, deuxième.

Bottas partira en pole sur le côté propre de la piste mais l’aspiration est très importante dans la première ligne droite, très longue et la pole n’est donc pas forcément un avantage.

Douze petits points séparent Max Verstappen et Lewis Hamilton au championnat du monde à cinq courses de la fin et ce GP du Mexique promet donc des étincelles, d’autant plus que les Red Bull sont bien sur les longs runs avec les pneus medium.

Ferrari et McLaren, un peu moins bien sur le tracé mexicain continueront eux leur bagarre pour la troisième place au classement des constructeurs.

Rendez-vous à 19h55 sur Tipik pour le GP du Mexique.