F1 Mexique : nouvelle pénalité moteur pour Hamilton sur un circuit taillé pour Red Bull ?

La course au titre qui oppose Max Verstappen et Lewis Hamilton reprend donc au Mexique ce week-end. Il ne reste que cinq courses aux deux hommes pour se départager et la lutte s’annonce palpitante avec à peine 12 points entre eux au championnat.



Les deux prétendants au titre sont les seuls pilotes de la grille actuelle à s’être imposés à Mexico depuis le retour de la F1 dans le pays (2 succès pour Hamilton, 2 pour Verstappen).



Ce week-end pilotes et équipes devront gérer l’altitude qui impacte fortement de nombreux éléments des monoplaces. Et dans la lutte pour la victoire, Mercedes aura fort à faire car le tracé est bien plus favorable aux Red Bull.



En plus de cela, il ne semble pas exclu que les troupes de Toto Wolff changent encore un élément du moteur de Lewis Hamilton en vue de bénéficier d’un groupe propulseur plus frais pour la fin de saison. Si cela se confirme, le Britannique écopera d’une nouvelle pénalité sur la grille.