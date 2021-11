Depuis le début de saison, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen atteint une intensité exceptionnelle. 12 points à peine séparent le Belgo-Néerlandais, leader, du Britannique. Sur la piste la face à face se traduit par d’intenses duels, des accrochages (à Silverstone et Monza) ou encore par certains gestes comme le doigt d’honneur du pilote Red Bull envers le champion du monde sur la piste d’Austin lors d’une séance d’essais libre. Un geste à propos duquel le pilote Mercedes a été interpellé ce jeudi en conférence de presse au Mexique.

"Je suis en F1 depuis vraiment longtemps, ce n’est pas mon premier face à face tendu, dit Hamilton. Mais il faut absolument garder une chose : du respect. Quand je vois ces gestes, que j’entends parfois les choses qui sortent de la bouche de certains pilotes, je pense à tous les enfants qui nous regardent et pour qui nous sommes une inspiration. Ce que j’ai entendu ces derniers temps n’est pas bon pour nos jeunes fans. Pour ma part je reste très positif et même si parfois j’ai en tête des propos moins correctes, des insultes, je ne les extériorise jamais.

Le Britannique qui ne garantit pas de pouvoir refaire son retard au championnat ce week-end tant la piste mexicaine est taillée pour les troupes de Verstappen.



"L’an passé, ils étaient clairement plus rapides que nous, poursuit Hamilton. On peut vraiment dire que c’est une piste Red Bull. C’est vrai j’ai gagné la dernière édition (en 2019), mais c’est uniquement parce que Verstappen a commis une erreur et écopé d’une pénalité. Donc je m’attends à ce qu’il soit devant nous ici au Mexique. Il faut aussi tenir compte du fait que généralement dans les températures élevées, la Red Bull fonctionne mieux. Tout cela ne veut pas dire que nous n’avons aucune chance ce week-end, mais si on veut y croire, il faut donner absolument tout ce que l’on a et se montrer irréprochables."