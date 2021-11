GP Pays-Bas 1971 : Jacky Ickx, sur Ferrari, l'emporte à Zandvoort - GP Pays-Bas 1971 - 28/04/2020 Nous sommes le dimanche 20 juin 1971. La pluie et des vents violents transforment le Grand Prix des Pays-Bas, disputé le long des dunes de Zandvoort, en une course à élimination. Les glissades sont légions, les sorties de piste et autres accrochages sont nombreux. Ils ne seront que douze pilotes à voir le drapeau à damier de l'arrivée, sur 23 partants. Parmi eux, deux bolides émergent du déluge et se disputent la victoire sur le tracé long de 4.193 kilomètres : Jacky Ickx (Ferrari) et Pedro Rodriguez (BRM). Le Belge l'emporte finalement, à 151 km/h de moyenne, avec seulement 7 petites secondes d'avance sur le Mexicain au terme des 70 tours prévus. Les autres concèdent minimum un tour au vainqueur du jour. Il s'agit à cet instant de la septième victoire de Jacky Ickx en Formule 1, la 48e pour l'écurie Ferrari. Week-end complet pour notre compatriote, auteur de la pole position et du meilleur tour en course également. Un numéro digne des plus grands.