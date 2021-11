À l’occasion du grand-prix du Mexique, le pilote local Sergio Perez se verrait bien effacer des tablettes une statistique bien peu flatteuse. Comment ? En signant la pole position sur l’autódromo Hermanos Rodríguez samedi. Le natif de Guadalajara attend de s’élancer devant tout le monde le dimanche depuis …. 212 courses. C’est jusqu’ici le plus grand nombre de GP sans pole de l’histoire de la Formule 1!



Le Mexicain compte deux succès à son palmarès (Sakhir 2020 avec Racing Point et Bakou 2021 avec Red Bull) et 14 podiums, mais il n’est donc jamais parvenu à se montrer le plus rapide lors de l’exercice des qualifications le samedi.



Le pilote Red Bull était pourtant à deux doigts de mettre fin à cette très longue série il y a quinze jours à peine aux États-Unis après avoir signé le meilleur chrono devant Verstappen et Hamilton, mais il s’est finalement fait souffler la pole en fin de séance par son équipier (il a également été devancé par Lewis Hamilton).



Perez tentera donc ce week-end de se débarrasser de cette statistique qu’il traîne depuis 11 saisons. S’il y parvient, c’est Romain Grosjean qui prendra la tête de ce classement… que personne ne souhaite mener avec 181 GP sans pole position. Au-delà de Perez, Carlos Sainz est le deuxième pilote encore en activité qui figure dans ce top 10 avec 136 courses sans pole.



Mais que ces pilotes se rassurent, il existe une statistique sans doute encore un peu plus frustrante : celle du plus grand nombre de grand-prix sans podium. Un "record" détenu par Nico Hulkenberg qui a couru 179 courses sans jamais grimper sur le podium.