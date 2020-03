F1: McLaren se retire... Coup fatal au GP d'Australie et au début de saison ?

Je vous le disais hier, on sentait que les choses allaient rapidement se compliquer ici à Melbourne.

Le membre de l’écurie Mc Laren qui présentait des symptômes de coronavirus a été testé positif. Mc Laren a de suite pris la décision de se retirer du GP et discute avec les autorités locales de la mise en quarantaine de l’équipe anglaise. Les 4 membres de l’écurie Haas sont négatifs au test mais on n’imagine difficilement que le GP puisse désormais avoir lieu. D’autant que Ross Brawn, un des patrons de la F1, avait déclaré il y a peu que si un team était contraint de se retirer, il n’y aurait pas de course.

La FIA, la fédération internationale, et les dirigeants de la F1 vont devoir prendre une décision, en concertation avec le gouvernement australien et les responsables médicaux. L’annulation probable de ce début de saison va plus que certainement avoir des effets en cascade. D’autres GP vont tomber et l’on risque d’attendre quelques temps avant de voir les bolides rugir à nouveau.

Le coronavirus paralyse le monde.

Les dégâts économiques seront colossaux, pas que en F1 bien sûr. Certains teams risquent même, me confiait un responsable d’équipe, de ne pas pouvoir survivre financièrement face à un tel cataclysme. Mais au bout du compte, s’il faut choisir entre l’économique et l’humain, le choix s’impose. Restera beaucoup de questions laissées par le ras de marée coronavirus mais c’est un autre débat.