F1 : Mazepin également pointé du doigt par la FIA et la F1 pour son comportement inapproprié

La fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formule 1 ont soutenu l'écurie Haas qui a rappelé à l'ordre son futur pilote Nikita Mazepin.

Sur les images depuis effacées, on voit Mazepin, 21 ans, se filmer en train de tenter de toucher la poitrine d'une jeune femme qui ne semble pas consentante. "Haas n'approuve pas le comportement de Nikita Mazepin dans (cette) vidéo", avait réagi Haas mercredi dans un communiqué. "Qui plus est, le simple fait que cette vidéo ait été postée sur les réseaux sociaux est inacceptable. Le sujet est traité en interne." Mazepin, qui roulera pour Haas en 2021, s'est depuis excusé.

"Nous soutenons Haas dans sa réaction aux récentes actions inappropriées de son pilote, Nikita Mazepin", peut-on lire jeudi dans un communiqué commun de la FIA et de la F1. "Mazepin a présenté des excuses publiques pour son mauvais comportement. Cette question sera traitée en interne par Haas. Les principes éthiques et la culture diversifiée et inclusive de notre sport sont de la plus haute importance pour la FIA et la Formule 1."

En 2021, Mazepin roulera pour Haas aux côtés de Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher.