F1 : Max Verstappen pour la première fois leader du championnat

Max Verstappen aborde pour la première fois de sa carrière un Grand-Prix de F1 dans la position de leader du championnat. Il ne semble pas y accorder beaucoup d’importance circuit de Bakou – où il n’a jamais brillé – le préoccupe beaucoup plus. "Ce n’est jamais facile sur ce circuit parce qu’avec ces longues lignes droites car on se retrouve avec une voiture qui a moins d’appui sur le reste du circuit. Mais il y a des zones de gros freinages intéressantes. C’est assez glissant aussi. On peut avoir une course intéressante et je me réjouis d’entrer en piste !"

Max n’a jamais terminé sur le podium en Azerbaïdjan, c’était aussi le cas à Monaco avant sa victoire il y a quinze jours !

"Oui c’est vrai. Espérons alors que tout s’alignera comme à Monaco et qu’on décrochera le même résultat !"

Monaco c’est Monaco. Un circuit particulier. La question que tout le monde se pose est de savoir si Mercedes possède toujours la meilleure voiture du plateau. L’échec de l’écurie championne du monde était-il seulement dû à une approche moins réussie de Monaco ?

"Je pense qu’ils restent devant nous sur des circuits normaux, poursuit Max Verstappen. Ceci étant, on a réalisé un excellent début de saison. On doit rester sur cette dynamique et continuer à nous améliorer. Trouver des éléments pour rendre notre monoplace encore plus performante. Mais être en tête du championnat, c’est très positif. J’adore ça bien sûr mais le plus important ce sera de toujours l’être au terme du dernier Grand-Prix !"