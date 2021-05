F1 : Max Verstappen fait coup double à Monaco, Lewis Hamilton seulement septième

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a mené de bout en bout et remporté ce dimanche le Grand Prix de Monaco, cinquième épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. Dans les rues de la Principauté, le Néerlandais a devancé l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), auteur de son premier podium avec la Scuderia, et le Britannique Lando Norris (McLaren), aussi impressionnant que régulier devant le début de la saison. Il s'agit de la douzième victoire en Formule 1 de Max Verstappen, sa première à Monaco.

Pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen occupe la tête du Championnat du Monde avec 105 points, soit quatre de plus que son grand rival Lewis Hamilton (Mercedes), seulement septième à l’arrivée de ce Grand Prix de Monaco. LH s'est toutefois "consolé" avec le point de bonus accordé à l'auteur du tour le plus rapide.

Le moment le plus dramatique du Grand Prix a eu lieu... plus d’une demi-heure avant le départ de la course : lors de son tour de mise en grille, le Monégasque Charles Leclerc, qui s’était offert la pole position la veille avant de se crasher lors de son dernier tour rapide et d’endommager sa Ferrari, a été contraint de rentrer sa voiture au garage en raison d’un bris de cardan.

Après un début de course assez sage des 23 concurrents, le premier changement de gommes a été fatal pour Valtteri Bottas, alors deuxième de l’épreuve. Ses mécaniciens ont été incapables d’enlever sa roue avant droite, le Finlandais n’a eu d’autre choix que d’abandonner.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), qui a retardé au maximum son changement de pneus, en a profité pour bondir de la huitième à la quatrième place. Le passage par les stands a été plus compliqué pour le Champion du Monde : Lewis Hamilton a chuté au septième rang, bloqué derrière l’AlphaTauri du Français Pierre Gasly ! L'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) a lui réussi à se hisser en cinquième position et à être élu "Driver of the Day".

Soulignons que la safety car n'est pas montée en piste, aucun incident n'ayant émaillé ce 67ème Grand Prix de Monaco.

Le septuple Champion du Monde, vainqueur de trois des cinq Grands Prix disputés cette saison (les deux autres sont revenus à Max Verstappen), tentera de rebondir et de prendre sa revanche lors du prochain rendez-vous qui se déroulera dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan, le 6 juin prochain.