F1 Arabie Saoudite : l'accrochage entre Verstappen et Hamilton - Formule 1 - GP d'Arabie Saoudite... Max Verstappen et Lewis Hamilton ne vont certainement pas partir en vacances ensemble. Alors qu’on dispute le 36e tour du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Max Verstappen est à ce moment-là leader de la course. Mais le Néerlandais, qui venait de commettre une légère faute en court-circuitant la chicane, se voit contraint par son team de laisser passer le pilote Britannique. Seulement, Hamilton n’entend pas la consigne et enfonce son aileron avant dans la voiture de Verstappen. S’ensuit du rififi via la radio avant que les consignes de course n’obligent Verstappen a laissé passer Hamilton. Un Hamilton qui va rouler avec son aileron bien abîmé et qui va décrocher une victoire au combien importante. De son côté, Max Verstappen a été pénalisé de cinq secondes pour le premier incident qui avait entraîné le double court-circuitage de la chicane. Et une troisième enquête a été déclenchée car le Néerlandais a laissé passer Hamilton avant de lui reprendre aussitôt la première place. Avec cette victoire, Lewis revient à égalité de points avec Max. Ce dernier reste premier grâce au nombre de GP remportés.