Le Grand Prix d’Autriche, neuvième manche de la saison 2021 de Formule 1, se déroule ce dimanche sur le circuit de Spielberg. La pole position a été signée par Max Verstappen (Red Bull) devant Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes).

A l’extinction des feux, peu après 15H, l’auteur de la pole s’échappe tandis que la safety car fait son entrée suite à un accrochage impliquant notamment Esteban Ocon (Alpine). Au restart, Verstappen garde la tête. Norris est au duel avec Perez, le Mexicain effectue un court passage par le bac à graviers à la sortie d’un virage à droite.

Les Mercedes en profitent : Hamilton saute sur le 3e rang, Valtteri Bottas, un temps devant son chef de file, sur le 4e. Hamilton patiente derrière son compatriote Norris avant de placer une attaque. Celle-ci fonctionne… au moment où Norris apprend qu’il écope d’une pénalité de 5 secondes pour avoir laissé trop peu de place lors de sa défense face à Perez.

La première salve de ravitaillements ne modifie pas la hiérarchie à l’avant du Grand Prix. Verstappen s’isole encore davantage en tête car le fond plat de Hamilton est légèrement endommagé. Bottas revient sur le Britannique, reste derrière durant quelques tours et le passe finalement au 52e tour de la couse (sur 71). Les difficultés rencontrées par le champion en titre semblent évidentes : Norris bondit au troisième rang alors que Hamilton repasse par la voie des stands.

Les jeux sont faits : Verstappen s’impose devant Bottas, Norris et Hamilton. Le Néerlandais récoltant son premier Grand Chelem en F1 : pole, victoire, meilleur tour, course menée du début à la fin. Sainz, Perez, Ricciardo, Leclerc, Gasly et Alonso complètent le top 10. Au général, Verstappen possède 182 unités contre 150 à Hamilton, 104 à Perez, 101 à Norris et 92 à Bottas.