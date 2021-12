F1 : Max Verstappen désigné Pilote de l'année par ses collègues

Le nouveau champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a été désigné Pilote de l'année par ses collègues, a annoncé mardi la F1.

Le Néerlandais de Red Bull a devancé son rival pour le titre Lewis Hamilton, et le Britannique de McLaren Lando Norris. Les deux pilotes Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz et le Monégasque Charles Leclerc, complètent, dans cet ordre, le top-cinq. Viennent ensuite, dans l'ordre, l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine), le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), le Britannique George Russell (Williams), le Français Esteban Ocon (Alpine) et l'Allemand Mick Schumacher (Haas).

La F1 a demandé aux pilotes de la saison 2021 de donner leur top-10 personnel de l'année. Pour réaliser le classement, le même système de points que celui des Grands Prix a été utilisé, le premier récoltant 25 points, le dixième un point. Quatorze des vingt pilotes engagés cette saison ont répondu au sondage. Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui ont lutté pour le titre jusqu'au dernier tour du dernier Grand Prix, n'ont pas voté.

La veille, la F1 avait publié le classement des pilotes selon les patrons d'écurie. Le résultat est pratiquement identique, la seule différence étant la présence du Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) à la neuvième place devant Esteban Ocon.