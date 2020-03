F1 maintenue en Australie : La pression monte, les organisateurs sont plus fébriles

La première chose qui m’a frappé en entamant ce très long périple jusqu’au bout du monde, pour le Grand Prix d'Australie, première saison de la saison de Formule 1, ce sont d’abord ces avions assez peu remplis et des aéroports quasi déserts. L’arrivée à Melbourne s’est déroulée sans encombres, de manière très détendue même, avec pour seule question de la préposée à l’immigration, n’avez-vous pas transité par la Chine, l’Italie, la Corée ou l’Iran ?

Les Australiens avaient pris le parti d’éviter toute psychose et de laisser le GP se dérouler avec quelques précautions tout de même. Mais sur la seule journée de mercredi, on a senti monter la pression, d’autant que quelques nouveaux cas ont été répertoriés dans l’Etat de Victoria. Les médias et autres réseaux sociaux ont mis la surmultipliée et les organisateurs sont devenus plus fébriles.

Annulation des séances d’autographes, selfies avec les pilotes interdits, distance de deux mètres entre interlocuteurs pour les interviews télé, annulation de quelques points presse. Rien ne s’est arrangé avec l’annonce, pas vraiment inattendue il est vrai, d’un soupçon de contamination de trois membres d’écuries (Haas et McLaren pour ne pas les citer).

Que va-t-il se passer ? Le mieux serait de rester calme tout en gardant bien sûr une approche des plus responsables. À suivre, très vite donc...