F1 : Lewis Hamilton ne pense pas à son septième titre... et donne plus de détails sur son avenir

Un nouveau record à portée de volant : Lewis Hamilton (Mercedes) a une première occasion d'égaler les sept titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher lors du Grand Prix de Turquie dimanche sur le circuit de l'Istanbul Park.

>> Lewis Hamilton sacré Champion du Monde en Turquie si...

Après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes, le Britannique est tout proche d'être sacré en 2020 mais il "n'y pense pas vraiment."

"Gagner la course, c'est toujours l'objectif. Avec les années, j'ai appris à ne pas ajouter de pression inutile. Il reste quatre Grands Prix, pas la peine de tout miser sur un week-end ! C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est parfois un choc. Ça vous tombe dessus et vous ne savez pas vraiment ce que vous ressentez ou quoi dire."

Tout de même, "je serais incroyablement fier d'égaler une icône telle que Michael, lâche Lewis Hamilton. Mais ce qui m'importe le plus, c'est le message que cela enverrait : qu'il faut rêver plus grand et ne laisser personne dire que ça n'est pas possible."

Lewis Hamilton sera sacré Champion du Monde s'il termine devant son coéquipier Valtteri Bottas. Pour l'en empêcher, le Finlandais doit marquer au moins huit points de plus que lui. Or, il ne l'a battu qu'à trois reprises cette saison.

Les voyants sont donc au vert pour que la star de la Formule 1 égale un nouveau record de la légende Schumacher, après avoir battu celui des victoires (93 contre 91), des podiums (162 contre 155) et des pole positions (97 contre 68).

"On essaye de faire le meilleur travail possible sans trop penser aux points mais, bien sûr, j'essaie de retarder son sacre autant que possible", promet malgré tout Valtteri Bottas.

Le Finlandais sera-t-il "débarrassé" de son encombrant coéquipier la saison prochaine ? En fin de bail avec Mercedes, Lewis Hamilton et son écurie n'ont pas commencé à renégocier leur contrat. Et le même Lewis Hamilton, qui clamait depuis le début de saison vouloir rempiler, souffle désormais le chaud et le froid.

Lors du dernier Grand Prix à Imola, il évoquait les choses qui l'attirent dans la "vie d'après". Ce jeudi, au contraire, il a assuré être "conscient de vouloir continuer avec Mercedes. J'aimerais les aider dans leur quête de changement en rendant leurs voitures plus vertes et en agissant en faveur de la diversité. Il y a beaucoup à discuter et je pense qu'on s'y mettra quand le travail sera fait" en piste.