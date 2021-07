Quelle journée pour Lewis Hamilton sur "son" circuit de Silverstone : parti depuis la deuxième position sur la grille de départ, le septuple Champion du Monde s'est accroché avec son rival Max Verstappen dans le virage de Copse avant de remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne un peu plus de deux heures plus tard.

LH avait pourtant écopé de dix secondes de pénalité, mais il a réussi à remonter de la cinquième à la première place après l'avoir purgée lors de son passage par les stands.

"Max a été très agressif, nous étions côte à côte, et il ne m'a pas laissé assez d'espace. Peu importe que je sois d'accord ou non avec cette pénalité, je devais l'accepter. Mais quel sentiment incroyable, c'était une course vraiment très difficile physiquement parlant, a expliqué Lewis Hamilton au micro de Jenson Button une fois sorti de sa Mercedes. Mais quel plaisir de gagner devant ce public, c'est le meilleur du monde ! Je les remercie tellement ! Je suis tellement reconnaissant vis-à-vis d'eux, j'espère qu'ils rentreront tous prudemment à la maison. C'était un rêve de pouvoir gagner aujourd'hui devant mon public, je n'aurais jamais pu le faire sans le super jeu d'équipe de Valtteri et du boulot abattu par l'écurie Mercedes. J'ai tout donné cette semaine pour revenir dans le coup, et je suis tellement fier du travail accompli tous ensemble."