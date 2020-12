F1 - Lewis Hamilton espère signer son nouveau contrat avec Mercedes avant Noël

Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton espère parapher son nouveau contrat avec Mercedes, où l'accord actuel arrive d'ici peu à échéance, avant Noël. Le Britannique l'a confié dimanche à Abu Dhabi au terme du dernier Grand Prix de la saison.

"J'espère que nous pouvons commencer les négociations cette semaine et conclure avant Noël", a expliqué le septuple champion du monde après sa troisième place à Yas Marina.



Hamilton a rejoint Mercedes en 2013. Il a remporté six de ses sept couronnes au sein de l'écurie allemande. Cette saison, il a égalé le record de titres mondiaux de Michael Schumacher et battu celui des victoires en Grand Prix, appartenant également au pilote allemand, avec 95 succès en carrière. "Nous pouvons encore obtenir plus en tant qu'équipe et je veux être ici l'année prochaine."