Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche le Grand Prix de Bahreïn, première épreuve de la saison 2021 de Formule 1. Après une course palpitante et stratégique, le septuple Champion du Monde a devancé au bout du suspense et après des derniers tours haletants son rival néerlandais Max Verstappen (Red Bull), deuxième à 0.745 seconde.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui a chaussé des gommes fraîches en fin de course pour s'offrir le point du tour le plus rapide, a terminé troisième à 37.383 secondes. Le Britannique Lando Norris (McLaren) a pris la quatrième place (+46.466), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) la cinquième (+52.047) après être parti de la voie des stands car sa RB16B avait connu un problème lors du tour de formation.

►►► À lire aussi : Verstappen est au rendez-vous, mais Hamilton sera là aussi

Lewis Hamilton, qui a procédé à ses différents de pneus plus tôt que Max Verstappen, parti en pole position après avoir dominé le week-end, a souffert dans les derniers tours de la course pour contenir les attaques du fougueux pilote néerlandais.

Ce dernier a d'ailleurs placé une attaque qu'il pensait décisive à trois tours de l'arrivée. Mais le pilote Red Bull a franchi les limites de la piste au cours de cette manœuvre, et son équipe lui a intimé l'ordre de rendre sa position pour qu'il n'écope pas d'une pénalité... Avec des gommes plus fraîches mais, visiblement, plus sales, Max Verstappen n'a ensuite pas été en mesure de repasser à l'attaque et a dû se contenter de la deuxième place.

Il s'agit de la 96ème victoire de la carrière de Lewis Hamilton, qui a profité de ce Grand Prix de Bahreïn pour s'emparer d'un nouveau record, celui du nombre de tours menés en course, qui était jusqu'à ce dimanche la propriété de Michael Schumacher (5126 - 5111).

Le fils du septuple Champion du Monde allemand, Mick Schumacher (Haas), a comme prévu vécu des débuts difficiles au volant d'une monoplace peu performante. Il a terminé en seizième position. Cela a été bien pire encore pour son coéquipier russe Nikita Mazepin (Haas), parti à la faute et contraint à l'abandon dès le premier tour. L'autre rookie du plateau, le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri), a lui brillé pour ses débuts et terminé dans les points, à la neuvième place.

Grâce à cette victoire, Lewis Hamilton s'empare de la première place du classement du Championnat du Monde avec 25 points. C'est sept de plus que Max Verstappen (18 points), alors que Valtteri Bottas suit avec 16 unités.

Le prochain rendez-vous des animateurs de la F1, ce sera dans trois semaines : retour en Europe avec le Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola !