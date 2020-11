F1 : Lewis Hamilton arrache avec panache le Grand Prix de Turquie et un septième titre de Champion du Monde

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté un Grand Prix de Turquie absolument passionnant et décroché avec panache son septième titre de Champion du Monde, ce dimanche sur la piste détrempée, puis de plus en plus sèche, du circuit de l'Istanbul Park.

En difficulté en début de course, Lewis Hamilton s'est imposé avec plus de... trente secondes d'avance sur le Mexicain Sergio Perez (Racing Point), deuxième après une grosse bagarre dans les derniers virages avec les Ferrari.

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), dans un dernier rush, a grimpé à une inespérée troisième place devant son coéquipier Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). L'Espagnol Carlos Sainz (McLaren) boucle le Top 5.

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point), qui avait signé la première pole position de sa carrière samedi lors d'une séance de qualification d'anthologie, a dominé la première moitié de l'épreuve devant son coéquipier Sergio Perez avant de chuter dans le classement après son dernier changement de pneus intermédiaires et de finalement terminer neuvième.

Lewis Hamilton, sixième des qualifications, n'a dans un premier temps pas été capable de suivre le rythme des Racing Point, très à l'aise avec les pneus "full wet". Mais la piste a progressivement séché, et lorsqu'il a été temps de chausser les gommes intermédiaires, LH a peu à peu haussé le rythme et parfaitement gérer ses pneus (un seul changement de gommes, à l'agonie en fin de Grand Prix) pour remonter dans le classement et s'emparer de la tête après un dépassement incisif sur Sergio Perez peu après la mi-course.

Le pilote Mercedes a rapidement creusé l'écart pour s'imposer et s'offrir un septième titre mondial, comme la légende Michael Schumacher. Après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes, Lewis Hamilton a donc ajouté avec la manière 2020 à son incroyable palmarès !