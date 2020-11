F1 : Lewis Hamilton à deux poles de la barre des 100

75ième première ligne 100% Mercedes avec la 98ième pole de Lewis Hamilton ce samedi à Bahrain.

A ce rythme-là, il atteindra la barre des 100 à Abu Dhabi.

Il signe la pole avec à la clé un nouveau record de la piste, 2/10 devant Bottas et 4/10 devant Verstappen.

Ce sont les 3 mêmes pilotes dans le top 3 sur la grille, pas toujours dans le même ordre, pour la 9ième fois en 12 GP.

Une première ligne Mercedes, une deuxième ligne Red Bull et puis un gouffre.

A pointer néanmoins la jolie 5ième place de Perez avec sa Racing Point. Il faudra vraiment tenir à l’œil le mexicain en course, où sa gestion des pneus devrait être déterminante, surtout ici où la dégradation est importante.

A noter dans le top 10, les 2 Renault , Ricciardo 6 et Ocon 7 et les 2 Alpha Tauri avec Gasly 8 et Kvyat 10.

Ferrari est en 6ième ligne, Vettel devant Leclerc pour la deuxième fois de suite. Petite consolation, les Rouges auront une liberté de choix de gommes pour le départ.

Pour l’anecdote, 2 fois sur les 3 derniers GP ici, c’est le troisième sur la grille qui s’est imposé.

De bonne augure peut-être pour Verstappen qui a laissé entrevoir de belles choses sur les longs runs en essais libres vendredi.

Peut-être aussi que le fait que tous les titres ont été attribués va libérer les acteurs de ce 15ième RV de la saison, les incitant à prendre plus de risques.

Un mot sur la F2 où la première course du week-end a vu la victoire de Drugovich devant le poleman Ilott.

Parti 10ième, Mick Schumacher termine 4ième, conservant 12 points d’avance à 3 courses de la fin.

RV sur Tipik ce dimanche, 14h50 Warm-up et puis le GP dans la foulée.