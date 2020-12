F1 : Les Belges déçus par Mercedes mais Russell est un choix compréhensible

Une deuxième matinée de suite très chahutée à Bahrain.

Les faits d’abord.

Romain Grosjean a quitté l’hôpital militaire après y être resté 3 nuits. Il restera à Bahrain et on le verra peut-être au circuit dans le paddock durant le week-end.

Il l’a dit, son but c’est d’être dans la voiture à Abu Dhabi pour un GP d’adieu qu’on lui souhaite vraiment.

George Russell, pilote Mercedes managé par Toto Wolff, remplacera Lewis Hamilton pour le GP de Sakhir et Jack Aitken, qui court en F2, le remplacera chez Williams où il est pilote d’essais.

Il s’est déjà glissé dans la Williams lors des essais du vendredi en Styrie.

Mick Schumacher, le fils de, sera aux côtés du russe Mazepin chez Haas l’an prochain. Il participera déjà aux essais d’après saison avec Haas à Abu Dhabi.

Son objectif est d’abord de décrocher le titre en F2. Il reste 2 courses et l’allemand possède 14 points d’avance sur Ilott.

Le nom Schumacher de retour en F1, c’est une incroyable histoire qui se prolonge et qu’on a hâte de découvrir l’an prochain, même si la Haas n’est pas vraiment un épouvantail sur la grille.

Peut-être que les petites économies du milliardaire Dmitry Mazepin, le père de Nikita, permettront un meilleur développement, d’autant que le budget plafond introduit en 2021 est censé réduire un peu les écarts entre les plus et moins nantis du plateau.

Ensuite, il y a la grosse déception de la Belgique par rapport à la chance non donnée à Stoffel Vandoorne, pourtant pilote de réserve officiel chez Mercedes, de monter enfin dans cette F1 championne du monde.

Oui j’y ai cru…un peu mais sincèrement, si je suis très déçu de louper un grand moment en ne commentant pas un GP avec Stoffel au volant de la meilleure voiture, je ne suis pas non plus surpris.

Stoffel a un énorme potentiel, n’a pas eu l’opportunité de le démontrer vraiment mais il est aujourd’hui d’abord le pilote Mercedes en Formula E, un programme important pour le constructeur allemand.

Il est par ailleurs toujours dans le coup en F1 avec du boulot au simulateur et à l’usine.

Il n’y aurait rien eu d’illogique à le mettre au volant.

Mais on peut aussi comprendre, même si ça nous fait un peu mal, que Mercedes souhaite promouvoir le britannique George Russell, membre de leur programme depuis 2017, talentueux, prometteur et qui surtout représente (ou pas) l’avenir pour Mercedes, après avoir été champion en GP3 et en F2.

Toto Wolff a là une opportunité de le tester grandeur nature, face à Bottas, sans la pression des titres mondiaux.

Avec en plus tout le soutien de la presse anglaise notamment.

Et Williams étant motorisée par Mercedes, on voit mal comment l’écurie anglaise aujourd’hui aux mains de financiers américains aurait pu refuser de céder son pilote.

Ce ne sera pas une tâche facile pour Russell de passer ainsi de la FW43 à la W11.

Ça ne l’aurait pas été pour Stoffel non plus. Peut-être même une arme à double tranchant en cas de résultat non affriolant, même si c’est clair, c’est une opportunité qu’il n’aurait pu qu’accepter avec enthousiasme.

Est-ce la fin pour Stoffel en F1 se demandent beaucoup de nos compatriotes ?.

La fin a déjà sonné pour lui après l’aventure McLaren. La chance passe rarement deux fois à ce niveau.

Sa seule chance résidait d’ailleurs dans cette connexion avec Mercedes qui le maintenait un peu dans le giron.

On ne sait jamais ce qui peut encore se passer, surtout en cette folle période de Covid.

Stoffel doit s’accrocher, continuer à faire le boulot en Formula E, se trouvant heureux de pouvoir rouler pour un grand constructeur, même si ce n’est pas dans la catégorie suprême.

Oui on n’aurait tous rêvé de le voir au départ dimanche au volant du bolide de Lewis, à qui on souhaite d’ailleurs un prompt rétablissement, mais en F1, à ce niveau-là, le simple plaisir que nous petits belges aurions eu est de peu de poids.

Ne me comprenez pas mal, comme je l’ai déjà tant de fois répété, Stoffel mériterait une vraie nouvelle chance en F1 mais cela marche rarement comme cela.

On est une nouvelle fois passé bien près.

Y aura-t-il une nouvelle occasion ?. Ce n’est pas impossible.

Enfin me direz-vous, à quoi servent les pilotes de réserve ?.

A faire le boulot des titulaires au simulateur, à assister aux briefings, à orienter le développement, à participer à quelques opérations marketing et autres…avec un contrat rémunéré à la clé.

Dans le meilleur des cas à suppléer l’absence d’un titulaire mais sans garantie.

On en reparlera avec Stoffel lui-même ce week-end…