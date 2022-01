Le 12 décembre dernier, le championnat du monde de Formule 1 sacrait Max Verstappen au terme d’une saison haletante et d’un final absolument époustouflant. Une safety car qui se retire à l’entame du dernier tour et un dépassement salvateur du Néerlandais sur son concurrent direct Lewis Hamilton. Pratiquement un mois plus tard, nous avons certainement encore tous les images à l’esprit.

Un duel somptueux et indécis pour le titre, des vainqueurs plus inattendus (Esteban Ocon en Hongrie et Daniel Ricciardo à Monza) : pour se remémorer plusieurs grands moments de cet exercice 2021, la F1 a publié une vidéo, sur son compte Youtube, reprenant le top 10 des plus beaux dépassements durant la saison. 13 minutes et 30 secondes de bonheur. Ironie de l'histoire : figurez-vous que c’est Lewis Hamilton qui remporte ce classement spécifique et subjectif.

La saison 2022 débutera le 20 mars, à Bahreïn, et comportera 23 rendez-vous.