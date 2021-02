F1 : Leclerc et Sainz pour relancer Ferrari

Cinquième écurie à dévoiler ses ambitions pour la nouvelle saison, Ferrari fait un peu dans l’originalité avec une présentation en deux parties. Aujourd’hui place aux pilotes et le mercredi 10 mars, deux jours avant les essais de Bahrain, la Scuderia évoquera sa nouvelle monoplace équipée d’un tout nouveau moteur. Plus tôt dans la semaine le team italien avait déjà révélé une réorganisation du département châssis.

Rayon pilotes, Ferrari qui reste sur une année indigne de ses standards affiche un nouveau duo, le plus jeune depuis 1968. Charles Leclerc, lié jusqu’en 2024, est le nouvel homme fort des Rouges. Le chouchou des tifosis. Il estime avoir encore grandi en 2020 malgré une saison compliquée avec deux podiums seulement à son actif. Le Monégasque est impatient de confirmer les commentaires élogieux de son désormais ex-équipier Vettel qui déclarait que Charles était le plus grand talent qu’il ait côtoyé. Il a largement dominé le quadruple champion du monde allemand qu’il a relégué à 65 points de lui au championnat pilotes. Leclerc a déjà démontré qu’il avait l’étoffe d’un leader capable de fédérer les troupes autour de lui. Il entamera sa troisième campagne dans l’équipe de Maranello.

Carlos Sainz, le cinquième espagnol à se glisser dans une Ferrari, avoue réaliser un rêve de gosse. Se voir en combinaison rouge vous change pour la vie a-t-il lâché peut-être un peu sous le coup de l’émotion. Il n’a que 26 ans mais déjà six saisons d’expérience et des passages chez Toro Rosso, Renault et McLaren. Il risque d’avoir besoin d’un petit temps d’adaptation dans sa nouvelle écurie mais il voudra surtout éviter de se retrouver dans un rôle de numéro deux en soutenant la comparaison avec son illustre partenaire et en évitant les conflits. Son arrivée amènera certainement une énergie nouvelle chez Ferrari. Mattia Binotto a raconté qu’avant de le faire signer, Ferrari avait été jusqu’à éplucher ses communications radio antérieures pour évaluer son comportement et sa philosophie de travail. C’est un travailleur, intelligent, bien conseillé par son paternel toujours présent en coulisses, régulièrement dans les points. Il pourrait être une des bonnes surprises de 2021.

Cela dit, Leclerc comme Sainz resteront avant tout tributaires de leur monture, la SF21, que tout le monde espère mieux vitaminée. Il faudra sans doute attendre 2022 et la révolution technique pour viser les titres mondiaux mais Ferrari ne peut se permettre un nouveau couac et devra au moins viser le top 3. Le pilote de réserve sera le britannique Callum Ilott qui pourrait peut-être bénéficier de quelques séances d’essais du vendredi matin sur les Grand-Prix.