F1 : Leclerc en pole position chez lui à Monaco… pour l’instant

C’est la première fois cette saison et la huitième fois de sa jeune carrière que Leclerc, 23 ans, réalise le meilleur temps des qualifications. Sa dernière pole position remonte à octobre 2019 au Mexique. Cette année-là, il avait gagné ses deux seuls Grands Prix en catégorie reine (Belgique et Italie), pour sa première saison avec l’écurie italienne.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) partiront en 2e ligne. En difficulté, le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) ne sera que 7e sur la grille et pourrait perdre à l’issue de la course sa place de leader au profit de Verstappen, 14 points derrière pour le moment.

Leclerc, 5e chez les pilotes, et Ferrari, 4e constructeur, sont en tout cas en grande forme ce week-end et pourraient réaliser la première grande surprise de l’année dimanche. Seuls Hamilton, trois fois, et Verstappen, une fois, ont gagné en Grand Prix pour le moment et la saison se résume à leur duel au sommet.

Ferrari peut-elle s’inviter dans le match ? L’écurie historique l’espère en tout cas, après avoir connu en 2020 sa pire année depuis 1980, terminant 6e mondiale. Aucun de ses pilotes n’a gagné un Grand Prix depuis le 22 septembre 2019 à Singapour.

Privé d’une chance de battre Leclerc après l’accident, Verstappen s’est montré cavalier : "Bien sûr, je suis déçu de ne pas avoir eu cette autre chance de décrocher la pole, mais c’est la vie", a-t-il dit, alors qu’il se sentait dans les bonnes conditions pour être en tête.

Dimanche, le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) partiront aux 5e et 6e places sur la grille. Des positions qui veulent dire beaucoup à Monaco où les dépassements sont extrêmement compliqués.

Derrière Hamilton, 7e, on retrouvera un autre champion du monde (quatre fois), l’Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin). Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et l’Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) complètent le top 10, devant l’autre Français Esteban Ocon (Alpine), 11e.

L’Allemand Mick Schumacher (Haas) n’a lui pas participé aux qualifications, après un accident lors des essais, et partira dernier.

La Formule 1 est de retour à Monaco, après une annulation l’an passé en raison de la pandémie de Covid-19. Avec un maximum de 7500 spectateurs, soit 40% des places en tribunes, c’est le premier GP de la saison avec autant de public.

Si le Monégasque Louis Chiron a gagné le Grand Prix de Monaco en 1931, jamais un de ses compatriotes n’a gagné en Principauté depuis l’instauration du championnat du monde de F1 en 1950.