F1 : le Grand Prix d'Abu Dhabi en direct, Vertsappen en pole (LIVE vidéo 13H50)

Ce week-end, la 17e et dernière manche de la saison 2020 de Formule 1 se tient sur le circuit de Yas Marina, à Abu Dhabi. Max Verstappen (Red Bull) a réalisé la pole. Le Néerlandais a devancé Valtteri Bottas et Lewis Hamilton (Mercedes). Max s’élancera en pole pour la troisième fois de sa carrière. Il brise aussi sept ans de domination Mercedes en qualification sur le circuit de Yas Marina.

>> LIRE AUSSI : Formule 1, toutes les infos

Pandémie oblige, celui-ci est disputé à huis clos. En revanche, le protocole sanitaire imposé par Abu Dhabi diffère. Depuis lundi, le paddock est confiné dans une zone d'à peine plus d'un kilomètre autour du circuit appelée "biosphère", où tout le monde (pilotes, équipes, médias...) travaille, mange et dort, et dont personne n'est autorisé à sortir avant la fin de la semaine.

Pour trois pilotes, cette course pourrait être un au revoir, sinon un adieu, à la catégorie reine. Le Thaïlandais Alex Albon et le Mexicain Sergio Pérez, qui a gagné sa première course dimanche dernier après dix ans en F1, sont en concurrence pour une place chez Red Bull. Le Russe Daniil Kvyat est menacé chez AlphaTauri par le pilote de Formule 2 japonais Yuki Tsunoda.

Quant à l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), à l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) et à l'Australien Daniel Ricciardo (Renault), ils disputent un dernier GP avant de rejoindre respectivement Aston Martin, Ferrari et McLaren.